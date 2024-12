Kunst unter dem Weihnachtsbaum: Das bieten Stuttgarter Galerien zu Weihnachten

1 Bei Sturm: Mona Radziabari, Less is enough, 2024 Foto: Mona Radziabari

Zu Weihnachten ist Kunst noch mal so schön? Das muss man selbst ausprobieren. Wie und wo, verraten wir hier.











In den letzten Wochen des Jahres eine neue Ausstellung eröffnen? Da setzen Privatgalerien gerne auf das Beste aus dem eigenen Kunstfeld. So auch die Galerie Michael Sturm (Christophstraße 6). „Painting I“ ist die Schau schlicht betitelt, die an diesem Nikolausfreitag um 18 Uhr eröffnet wird. Zu sehen sind Bilder etwa von Frank Badur, Andrea Bender und Dave Bopp, von Herbert Egl, Marcia Hafif, Lieven Hendriks und Russel Maltz.