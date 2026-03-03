Mit fast 95 Jahren sieht Künstler Heinz Mack KI als Meilenstein, aber nicht als Rivalen. Wie seine Werke gegen die Hässlichkeit der Welt protestieren – und was ihn an der Politik beunruhigt.
Mönchengladbach - Für ZERO-Künstler Heinz Mack (94) wird Künstliche Intelligenz (KI) nie an die Kunst heranreichen. "KI ist sicher eine neue Realität mit größter Zukunft", sagte Mack, der am 8. März 95 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Künstliche Intelligenz ist aber von der künstlerischen Intelligenz weit entfernt, und wird sie wahrscheinlich nie erreichen."