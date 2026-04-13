Kunst und Kultur in Esslingen: Verbot von Theaterplakaten sorgt für „große Verwunderung“

In Esslingen ist eine Richtlinie aus dem Jahr 2008 ins Gerede gekommen: Theaterplakate stören angeblich das Stadtbild. Im Gemeinderat regt sich Widerstand.
Mit „großer Verwunderung“ reagiert die SPD-Fraktion auf Esslingens neuesten Ordnungsamtsstreich: Dort kam man womöglich auf die Idee, eine Regelung aus dem Jahr 2008 mit größerem Nachdruck durchzusetzen als zuvor. Demnach dürfen in den Esslinger Fußgängerzonen Kulturtreibende an bestimmten Stellen keine Plakate anbringen, um für ihre Veranstaltungen zu werben.