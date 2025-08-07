Kunst in Leonberg: Warum die Stadt ein Herzensprojekt abreißen ließ

Einst sind sie dem Bahnprojekt Stuttgart 21 zum Opfer gefallen. Sechs Bäume hatte der Künstler Michael Lange auf dem Alten Golfplatz aufgestellt. Warum mussten sie weichen?
Der Leonberger Künstler Michael Lange versucht, mit seinem langjährigen Projekt, das er noch immer „sein Baby“ nennt, und das ihn, wie er sagt, über viele Jahre sehr viel Kraft und Energie gekostet hat, abzuschließen. Er sagt aber auch: „Ich möchte es nicht missen, für mich war es fantastisch, auch wenn es sehr anstrengend und turbulent war.“