Kunst in Korb: Skulpturenschau startet am Muttertag – das ist zur Eröffnung geplant

Das Organisationsteam der Skulpturenschau „Köpfe am Korber Kopf“ hofft auf gutes Wetter am Muttertag. Denn zur Eröffnung der 20. Ausgabe hat es sich etwas Besonderes ausgedacht.
Am Muttertag, Sonntag, 10. Mai, können Besucher auf dem Korber Hausberg zwischen Kunstwerken und Weinreben tafeln. Ab 12 Uhr ist der Mittagstisch gedeckt, zuständig für die Verköstigung der Gäste ist Stuber Partyservice. Das Öko-Weingut Schmalzried und der Weinbauverein Korb und Steinreinach schenken ihre Weine aus. Der Handharmonikaclub Korb kümmert sich um die Kaffee- und Kuchentafel.