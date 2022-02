1 Amanda Lasker-Berlin im Kunstzentrum Karlskaserne. Foto: /Simon Granville

Amanda Lasker-Berlin ist mit erst 27 Jahren schon Autorin, Regisseurin und Videokünstlerin. In Ludwigsburg bespielt sie mit Videos und Texten einen ehemaligen Reitstall.















Ludwigsburg - Ruhe und Zeit, sagt Amanda Lasker-Berlin, sollten die Besucherinnen und Besucher mitbringen, wenn sie ins Kunstzentrum Karlskaserne zu ihrer Rauminstallation „Der autokratische Körper“ kommen. Und die Bereitschaft, sich mit Augen und Ohren auf ihre Kunst einzulassen und in sich selbst hineinzuhören, ob der eigene Körper nicht vielleicht auch etwas zu erzählen hat.

Davon ist die 27-jährige Theaterregisseurin nämlich überzeugt: Jeder Körper macht im Laufe des Lebens viele Erfahrungen, behält die Geschichten aber für sich. Mit ihrer Videoinstallation im Ausstellungsraum der Karlskaserne will die Frankfurterin aus dem „Schweigen eines autokratischen Körpers einen demokratischen Körper machen“. Auf zwei großen und zwei kleineren Leinwänden zeigt Amanda Lasker-Berlin selbst gedrehte Videos – zum Beispiel, wie sie in einer schönen Handschrift mit einem Füllfederhalter Worte auf einen Block schreibt, oder wie sie im Innenhof eines Wohnblocks ein Kleid bestickt. Acht Kleider, erzählt die Künstlerin bei der Vorstellung ihres Rauminstallation,wurden benötigt. Die Filme hat sie allesamt selbst gedreht: „Das ist ein intimeres Arbeiten.“

Eigens für Ludwigsburg entworfen

Parallel zu den vier Videos laufen in dem früheren Reitstall der Karlskaserne Textfragmente unter anderem über Sterben und Tod. Auch auf diesem Wege will Amanda Lasker-Berlin den eigentlich schweigsamen Körper zum Erzählen bringen.

Mit der Ausstellung „Der autokratische Körper“ setzt die Kunstschule Labyrinth, die den Raum im Ludwigsburger Kunstzentrum bespielt, ihre Zusammenarbeit mit der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg fort. Vorgesehen war die Rauminstallation, die Amanda Lasker-Berlin eigens für Ludwigsburg entworfen hat, eigentlich schon fürs Programm 2021. Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Die Künstlerin ist nicht böse drum: So habe sie noch einmal Zeit gehabt, sich in das Thema zu vertiefen und weitere Videos zu erstellen.

In mehreren Kunstbereichen ist die gebürtige Essenerin – der Name Amanda Lasker-Berlin ist ein Pseudonym – daheim. Sie hat Freie Kunst in Weimar und Regie an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg studiert. Derzeit konzentriert sie sich ganz besonders auf die Literatur. 2020 erschien ihr erster Roman „Elijas Lied“, vor einem Jahr „Iva atmet“. Die Ausstellung „Der autokratische Körper“ ist ihre erste eigene Präsentation der Videokunst.

Info

Ausstellungseröffnung

im Kunstzentrum Karlskaserne, Hindenburgstraße 29, ist am Donnerstag, 17. Februar, um 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 13. März zu sehen, freitags von 18 bis 20 Uhr, samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.