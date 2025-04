Kunst im öffentlichen Raum: So verschönert ein Hemminger Bushaltestellen

1 Bushaltestellen mal anders: Dominik Stelzner hat die Stopps in Hemmingen in der Schwieberdinger Straße und der Münchinger Straße verschönert. Foto: Simon Granville

Dominik Stelzner geht gern auch ungewöhnliche Wege, um als Künstler Aufmerksamkeit zu bekommen. In seinem Heimatort Hemmingen rennt der 36-Jährige offene Türen ein.











Link kopiert



Er tut es schon wieder. Die Idee, seine „Freiluftgalerie am Zaun“ zu erweitern, hatte der Hemminger Künstler Dominik Stelzner kurz vor Weihnachten bei einem Spaziergang durch den Ort. Warum nicht mehr von seiner Kunst im öffentlichen Raum zeigen, nachdem bereits immer drei Bilder als Drucke auf Acrylglas an den Holzlatten entlang des Gehwegs vor seiner Haustür in der Hochdorfer Straße hängen? Zumal ihn die Milchglasscheiben der Bushaltestellen an Galeriestellwände erinnern. Also kontaktierte Dominik Stelzner die Gemeindeverwaltung – die ihm erlaubte, an drei Busstopps in der Münchinger und der Schwieberdinger Straße seine Kunst zu präsentieren. Die Bushäuschen sind nun seit knapp zwei Wochen mit Schaufensterfolien beklebt, auf denen die Werke in Originalgröße abgebildet sind.