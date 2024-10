Kunst für Kinder: Wie begeistert man die Kleinen für große Kunst?

1 Alle in ihrer Familie wurden schon von der Nachbarin gemalt, nun steht die kleine Mariana vor der Tür von Frida Kahlo (re.). Dem Kind eröffnet sich eine ganz neue Welt mit Tieren, Gemälden und einer kranken Malerin, die sich nicht unterkriegen lässt. Foto: Illustration/Laurence Anholt

Nachbarstochter oder Sohn des Postboten: Ein bunt illustriertes Buch stellt große Künstler wie Frida Kahlo oder Vincent van Gogh aus der Perspektive von Kindern vor, die sie kannten.











Schon Albrecht Dürer war sich sicher, dass er sein Talent von ganz oben bekommen hatte – vom lieben Gott persönlich. Künstler werden gern als Ausnahmegestalten gefeiert, die geniale Meisterwerke produzieren. Künstler sind aber auch Menschen. Diego Rivera etwa war so dick, dass er sich seine riesigen Unterhosen maßschneidern lassen musste. Und wenn Edgar Degas Tänzerinnen zeichnete, hatte er oft sehr schlechte Laune dabei und brüllte die Mädchen an, sie sollten gefälligst still halten.