Zwei Jahre nach dem Tod von Matthew Perry finden seine "Friends"-Kollegen einen bewegenden Weg, sein Andenken zu ehren. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer haben sich für eine besondere Charity-Aktion zusammengetan.
Sie waren nicht nur Kollegen, sondern eine Familie - das betonten Jennifer Aniston (56), Courteney Cox (61), Lisa Kudrow (62), Matt LeBlanc (58) und David Schwimmer (59) immer wieder. Zwei Jahre nach dem plötzlichen Tod ihres Co-Stars Matthew Perry (1969-2023) beweisen die fünf "Friends"-Darsteller nun einmal mehr, wie eng ihr Band nach wie vor ist. Gemeinsam haben sie sich für ein ganz besonderes Charity-Projekt zusammengetan, das das Erbe des verstorbenen Schauspielers weitertragen soll.