Warum der Schaum auf belgischen Bieren so lange hält

Wie kommt die Schaumkrone aufs Bier? Warum hält sie bei einigen Varianten des Gerstensafts länger als bei anderen? Forscher haben sich auch mit diesen Fragen beschäftigt.
Sommerzeit ist Bierzeit. Und nichts geht dem Bierliebhaber über eine Schaumkrone, die auf dem goldenen, perlenden Gerstensaft sitzt. Doch bei vielen Bieren platzt dieser Traum schnell, und der Schaum fällt in sich zusammen, bevor man den ersten Schluck nehmen kann. Allerdings gibt es auch Biersorten, bei denen die Schaumkrone lange hält.