Kunst-Comedy in Waiblingen: Witzige Kunststunde mit Jakob Schwerdtfeger im Schwanen

Hilfreiche Vokabeln für „Kunstgelaber“, peinliche und witzige Details über berühmte Künstler – all das hat Jakob Schwerdtfeger parat. Der Kunstcomedian kommt bald nach Waiblingen.
Kunst und Comedy – passt das denn zusammen? Ganz wunderbar, das beweist Jakob Schwerdtfeger, der am Samstag, 21. März, von 19 Uhr an auf Einladung des Vereins Freunde der Galerie Stihl Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ins Kulturhaus Schwanen kommt. Der Stand-up-Comedian ist Kunsthistoriker, bezeichnet sich als Kunstcomedian und hat jede Menge Interessantes und Witziges über die Kunst zu erzählen. Etwa, dass der Maler Ernst Ludwig Kirchner unter einem anderen, falschen Namen positive Kritiken über seine eigenen Gemälde verfasste, weil sie sonst überwiegend schlechte Kritiken bekamen.