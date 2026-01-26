Kunst-Comedy in Waiblingen: Witzige Kunststunde mit Jakob Schwerdtfeger im Schwanen

Hilfreiche Vokabeln für „Kunstgelaber“, peinliche und witzige Details über berühmte Künstler – all das hat Jakob Schwerdtfeger parat. Der Kunstcomedian kommt bald nach Waiblingen.

Kunst und Comedy – passt das denn zusammen? Ganz wunderbar, das beweist Jakob Schwerdtfeger, der am Samstag, 21. März, von 19 Uhr an auf Einladung des Vereins Freunde der Galerie Stihl Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ins Kulturhaus Schwanen kommt. Der Stand-up-Comedian ist Kunsthistoriker, bezeichnet sich als Kunstcomedian und hat jede Menge Interessantes und Witziges über die Kunst zu erzählen. Etwa, dass der Maler Ernst Ludwig Kirchner unter einem anderen, falschen Namen positive Kritiken über seine eigenen Gemälde verfasste, weil sie sonst überwiegend schlechte Kritiken bekamen.

Über Kunst werde oft unnötig schlau und elitär gelabert, findet Jakob Schwerdtfeger, der Kunst einfach großartig findet. Damit Normalsterbliche da mithalten können, bietet er beispielsweise einen Crashkurs mit hilfreichen Vokabeln für „Kunstgelaber“ an. Das Wort „kafkaesk“ etwa funktioniere immer, findet Schwerdtfeger – denn keiner wisse wirklich, was es bedeute.

In Waiblingen gastiert der Comedian mit seinem Programm „Meisterwerk“, in dem er beispielsweise erklärt, wieso die Alditüte ein Kunstwerk ist, aufdeckt, dass van Gogh leidenschaftlicher Raucher war und verrät, welcher Künstler trotz Mordes freigesprochen wurde. Für seine Arbeiten und Auftritte hat Schwerdtfeger schon zahlreiche Preise erhalten, darunter den Grimme-Preis und mehrere Kabarettpreise. Nach dem Studium der Kunstgeschichte arbeitete er mehrere Jahre lang im renommierten Städel Museum in Frankfurt am Main.

Den Comedyabend im Kulturhaus Schwanen organisiert der Förderverein Freunde der Galerie Waiblingen anlässlich seines 20. Geburtstags. Die Karten kosten 18 Euro, für Vereinsmitglieder liegt der Preis bei 15 Euro.