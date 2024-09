Ein Mädchen und ein Ballon in Herzform: Das Motiv von Banksy ist weltbekannt. Ein Bild hängt in einer Londoner Galerie - und lockte Diebe an.

London - Eines der bekanntesten Motive des britischen Künstlers Banksy sollen zwei Männer aus einer Galerie in London gestohlen haben. "Girl With Balloon" zeigt ein Mädchen und einen Ballon in Herzform.

Das Bild hat laut Gerichtsdokumenten einen Wert von umgerechnet etwa 320.000 Euro. Es sei bei einem Einbruch am Sonntagabend entwendet worden, teilte die Metropolitan Police mit. Das Werk war demnach der einzige Gegenstand, der gestohlen wurde. Es sei sichergestellt worden und werde in die Galerie zurückgebracht.

Die mutmaßlichen Täter im Alter von 47 und 53 Jahren wurden wegen Diebstahls angeklagt und gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Der nächste Gerichtstermin soll am 9. Oktober stattfinden.

Tiermotive sorgten für Aufsehen

Banksys Identität ist nicht bekannt - nur, dass er aus dem westenglischen Bristol stammt. Zuletzt sorgte der Street-Art-Künstler für Aufsehen, weil er neun Tage nacheinander an verschiedenen Stellen in London typische Spray-Graffiti von Tiermotiven veröffentlichte. Eines der Werke - eine Raubkatze in einer Satellitenschüssel - wurde gestohlen, einige andere der Werke wurden aus Sicherheitsgründen an andere Orte gebracht.

Der Brite gilt als einer der teuersten Künstler der Gegenwart. Seine Werke werden zu Millionenpreisen verkauft, auch "Girl With Balloon". Ein Exemplar des Motivs erzielte 2018 bei einer Auktion etwa 1,2 Millionen Euro.

Doch in einer spektakulären Aktion wurde das Werk direkt nach der Versteigerung von einem unbemerkt in den Rahmen eingebauten Schredder in Streifen zerschnitten. Der Hype aber ist so groß, dass die neue Version - genannt "Love is in the bin" - wenige Jahre später für ein Vielfaches versteigert wurde, umgerechnet mehr als 20 Millionen Euro.