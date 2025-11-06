Sieben Kunstschaffende zeigen bei „Form und Farbe“ in Oberstenfeld ihre Werke. Die Traditionsausstellung überzeugt erneut durch Vielfalt, handwerkliches Können und treues Publikum.
Künstler brauchen Publikum. Diese Erkenntnis brachte Hanns-Otto Oechsle am Donnerstagabend bei der Ausstellungseröffnung von Form und Farbe wieder ins Bewusstsein. Dass sich auch für die 49. Auflage der Traditionsveranstaltung in Oberstenfeld sieben Künstlerinnen und Künstler fanden, die ihre Werke einer Schar Interessierter präsentieren, ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist das Publikum, das eine Ausstellung erst zum Erfolg führt.