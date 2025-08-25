Kunst auf Wanderschaft: Pinke Häuser am Stuttgarter Schlossplatz? Das steckt dahinter

Zwölf pinkfarbene Mini-Häuser stehen diese Woche auf dem Schlossplatz zwischen Königsbau und Kunstmuseum – doch sie sind mehr als bloße Dekoration.
Wer am Sonntag am Stuttgarter Schlossplatz entlang gelaufen ist, hat sie womöglich schon entdeckt: zwölf pinkfarbene Hütten, aufgereiht vor dem Kunstmuseum. Mit dem Museum haben die kleinen Häuschen allerdings nichts zu tun – und auch nicht mit dem Telefonanbieter Telekom, der ebenfalls mit dieser auffälligen Farbe assoziiert wird. Und auch zum Stuttgarter Weindorf gehören die farbprächtigen Häuser nicht.