Kunst am Kaufhof-Areal in Bad Cannstatt: Der Sieger im Plakate-Wettbewerb steht jetzt fest

Der Bauzaun des Kaufhof-Areals in Bad Cannstatt war mit bunten Plakaten verziert, jetzt haben Bürgerinnen und Bürger das schönste ausgesucht. Der Siegerentwurf stammt von einer Kita.

Im kommenden Jahr soll am Wilhelmsplatz auf den rund 4000 Quadratmetern des ehemaligen Kaufhof-Areals neu gebaut werden – nach dem Siegerentwurf von Baumschlager Eberle Architekten. Bis es los geht und auch die LBBW Immobilien-Gruppe dort ab 2025 ein neues Geschäftsgebäude errichten wird, haben die Eigner des Grundstücks den 200 Meter langen Bauzaun bunt gestalten lassen.

14 Cannstatter Institutionen haben sich auf 24 Plakaten individuell präsentiert. So sollte laut Auslober denen eine Bühne gegeben werden, die den Stadtteil zwar maßgeblich prägen und gestalten, aber nicht die finanziellen Mittel oder Möglichkeiten haben, ihre Arbeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren: Schulen, Kindergärten, soziale Einrichtungen und Institutionen. Seit Januar verschönern die unterschiedlichen Plakate das Zentrum von Bad Cannstatt, einige davon sind geradezu kleine Kunstwerke. Vor allem die Arbeiten der Kinder gefielen vielen Passanten, deshalb haben die Bauherren im Juni einen Plakatwettbewerb ausgelobt.

Lesen Sie auch

5000 Stimmen wurden abgegeben

Die Resonanz war groß. „Fast 5000 Stimmen wurden abgegeben“, berichtet Bernd Jaggy, der Geschäftsführer der LBBW Immobilien Development GmbH. Bis Ende September konnte abgestimmt werden, jetzt wurden die Sieger gekürt. Die Katholische Kindertagesstätte Heilig Kreuz aus Bad Cannstatt konnte die meisten Menschen für ihr Plakat begeistern und hat den Wettbewerb der LBBW Immobilien-Gruppe klar gewonnen. Sie bekam nun ein Preisgeld von 1000 Euro.

Kita Heilig Kreuz Platz eins

Die Freude bei der Preisübergabe sei groß gewesen, berichteten die Bauherren: So habe Tatjana Gil, die Leiterin der Kita Heilig Kreuz, erklärt, dass sie unglaublich stolz auf diesen ersten Platz seien. 500 Euro gehen an die zweit platzierte Sommerrainschule und für den dritten Platz bekommt das Gottlieb-Daimler-Gymnasium 250 Euro. „Eine tolle Aktion, bei der die Kreativität der Kids gefragt war. Die Ergebnisse sind wunderschön geworden. Sie machen den Bauzaun zu einer lebendigen Ausstellungsfläche“, sagte der Cannstatter Bezirksvorsteher Bernd-Marcel Löffler. Bernd Jaggy freute sich über „den schönen Auftakt in Bad Cannstatt“.