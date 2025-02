1 Wie hier in Berlin am vergangenen Wochenende soll es jetzt am Freitag auch in Vaihingen ein Lichtermeer geben. Foto: Christophe Gateau/dpa

Der Vaihinger Marktplatz soll sich am Freitagabend in ein Lichtermeer verwandeln. OB Skryzpek ruft zur Teilnahme auf. In Marbach ist am Samstag eine Kundgebung.











Mehr als 40 000 Menschen haben am vergangenen Wochenende in Stuttgart gegen Rechts und gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD demonstriert. Kommenden Freitag soll in Vaihingen ein Zeichen für Vielfalt gesetzt werden. Um 18 Uhr heißt es „Vaihingen leuchtet auf“ – der Marktplatz soll sich in ein Lichtermeer verwandeln.