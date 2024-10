Kundgebungen in Stuttgart: 1000 Teilnehmer bei Solidaritätskundgebung für Israel

Kundgebungen in Stuttgart

10 Der Marktplatz war am Sonntagnachmittag gut besucht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zahlreiche Menschen beteiligen sich auf dem Marktplatz an der Solidaritätskundgebung für Israel. Parallel dazu dauert eine Pro-Palästina-Demonstration an. Der Nachmittag verläuft laut Polizei friedlich.











Etwa 1000 Personen haben nach Schätzungen der Polizei am Sonntagnachmittag von 16 Uhr an auf dem Marktplatz an einer Kundgebung für Israel teilgenommen. Geladen hatte der deutsche Zweig des Vereins Internationale Christliche Botschaft Jerusalem. Bereits eine Stunde vorher, um kurz nach 15 Uhr, begann auf dem Schlossplatz eine Kundgebung zum Thema „Freiheit für Palästina“, organisiert von der Gruppe Palästina. Im Vorfeld hatte es Befürchtungen gegeben, dass sich die Teilnehmer beider Demonstrationen nahe kommen könnten, weshalb die Polizei vor Ort war.