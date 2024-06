1 Die AfD wirbt mit dem Spiegel und Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: dpa

Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod des Polizisten Rouven Laur hält die AfD eine Kundgebung ab. Tausende Gegendemonstranten stellen sich ihr entgegen.











Unmittelbar neben dem Brunnen auf dem Mannheimer Marktplatz, der nach dem gewaltsamen Tod des Polizisten Rouven Laur zum Gedenkort geworden ist, hat sich am Nachmittag eine Menschentraube gebildet. Ein Fernsehteam der ARD sammelt Stimmen ein. Statements werden beklatscht, andere schütteln den Kopf. Und als die Reporter längst verschwunden sind, wird immer noch diskutiert. „Ein Terrorist ist ein Terrorist“, ruft ein junger Türke in grauer Jogginghose aufgebracht. Aber wieso müsse man dafür gleich den ganzen Islam verantwortlich machen? Ihm gegenüber steht ein untersetzter Mann mit Einkaufstasche: „Wir haben hier in Mannheim so viele Demonstrationen“, sagt er. „Da müssen auch Islamkritiker demonstrieren dürfen.“