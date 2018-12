Kundgebung zum Migrationspakt in Stuttgart AfD geht von Gegenprotesten begleitet auf die Straße

Von Christine Bilger 04. Dezember 2018 - 15:54 Uhr

Kritik am Migrationspakt ist das Thema der AfD-Kundgebung am Samstag. Foto: dpa (Symbolfoto)

Zum Thema Migrationspakt der UN hat die AfD für den Samstag eine Versammlung in Stuttgart angemeldet. Das ruft auch ihre Gegner auf den Plan. Ein paar Details sind noch offen.

Stuttgart - Die AfD geht für eine ihrer umstrittenen Positionen am kommenden Samstag, 8. Dezember, auf die Straße: Ihre Kritik am UN-Migrationspakt ist das Thema einer Versammlung, die am frühen Nachmittag beginnen soll. Ohne dass die Partei selbst einen Aufruf dazu veröffentlicht hätte, mobilisieren bereits ihre Kritiker und Gegner aus dem politisch linken Spektrum zu Gegendemonstrationen.

Laut einem Sprecher der AfD hat die Demo der Landtagsabgeordnete Stefan Räpple (Wahlkreis Kehl) angemeldet. Weder die AfD Stuttgart noch der Landesverband seien involviert, so der Sprecher.

Gegner melden mehrere Versammlungen an

Am Mittwoch soll ein Gespräch mit Vertretern der Stadt als Versammlungsbehörde und der Polizei geführt werden. Danach wird feststehen, ob die Versammlung als Kundgebung an einem Ort abgehalten wird oder ob ein Aufzug durch die Stadt veranstaltet wird.

Die Gegner haben mehrere Kundgebungen angemeldet. Das ist bei linken Gruppierungen eine übliche Vorgehensweise, um an mehreren Stellen in der Stadt präsent sein zu können. Unter anderem ruft das antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region zur Gegendemo auf.