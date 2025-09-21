Kundgebung in Stuttgart: Tausende Fahrradfahrer demonstrieren bei Sternfahrt

Radfahrer aus ganz Baden-Württemberg demonstrierten in Stuttgart und auf dem Weg dorthin. 5400 nahmen laut Veranstalter an der Sternfahrt teil. Wie der Tag verlief.
Zweirad neben Zweirad, Demonstrant neben Demonstrant: Der Stuttgarter Schlossplatz füllt sich an diesem Sonntag zügig mit Fahrradfahrern – und zwar aus den verschiedensten Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg. Der Grund: Tausende von ihnen haben sich auf den Weg nach Stuttgart gemacht, um für ihre Anliegen – darunter mehr Sicherheit und ein besser Radwegeinfrastruktur – zu demonstrieren.