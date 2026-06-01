Kundgebung in Stuttgart: Mit guter Laune gegen massive Kürzungen und überflüssige Ausgaben

Etliche Stuttgarter Institutionen aus den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung laden am Samstag zur Kundgebung ein. Obwohl das Thema ernst ist, soll nicht gestänkert werden.

Für so ziemlich alles, was in Stuttgart schlecht läuft, kann das Stuttgart-Sign verantwortlich gemacht werden. Denn der Schriftzug, der auf dem Marktplatz aufgestellt werden soll, steht inzwischen sinnbildlich für die massiven finanziellen Kürzungen in den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung – während zugleich eine knappe halbe Million Euro für ein touristisches Fotomotiv bereitgestellt wird.

Da liegt es nahe, dass die Kundgebung, die am Samstag, 6. Juni, von 16 Uhr an, auf dem Stuttgarter Marktplatz stattfindet, den Titel trägt: „Wir sind das Stuttgart-Sign“. Etliche Institutionen aus den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung wollen ein „positives Zeichen aussenden“, wie Johannes Lachermeier sagt. Der Kommunikationsdirektor bei der Staatsoper betont, dass es eine „friedliche, visionäre Veranstaltung“ werden soll. Gestänkert werden solle nicht, wenngleich sich das Bündnis einig sei, dass das Geld fürs geplante Stuttgart-Sign „besser investiert werden könnte“.

Teilnehmer stellen sich als „Stuttgart-Sign“ auf

In Anlehnung an den geplanten Schriftzug wollen die Teilnehmenden der Kundgebung ein menschliches Stuttgart-Sign bilden, also sich entsprechend aufstellen. Die Buchstaben, die von den Personen „gefüllt“ werden, haben eine Größe von 20 auf 50 Meter, „ich hoffe, dass so viele Menschen kommen, dass das erkennbar sein wird“, sagt Lachermeier.

Die Kundgebung wird auf dem Marktplatz stattfinden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Als Institutionen beteiligt sind unter anderem das Literaturhaus, das Deutsch-Türkische Forum, der Württembergische Kunstverein, die Staatstheater, das Theaterhaus, das Theater Rampe sowie Mission Trans.

An dem Nachmittag soll unter anderem gemeinsam gesungen werden; konkret ein neu betexteter Auszug aus der Oper Carmen, den die Teilnehmenden gemeinsam mit Mitgliedern des Staatsorchesters und des Staatsopernchors unter der Leitung von Generalmusikdirektor Cornelius Meister singen und spielen werden. Lachermeier rechnet mit einem „gut gelaunten Nachmittag“.

Im Vorfeld der Kundgebung sammeln die teilnehmenden Institutionen 99 Thesen für die Stadt der Zukunft beziehungsweise für Stuttgart im Jahr 2040. Etwa 30 davon werden bei der Kundgebung am Samstag vorgestellt, die 99 Thesen werden derzeit gesammelt und dann auf einer noch im Aufbau befindlichen Website veröffentlicht werden.