Kundgebung in Stuttgart: Mit guter Laune gegen massive Kürzungen und überflüssige Ausgaben

Etliche Stuttgarter Institutionen aus den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung laden am Samstag zur Kundgebung ein. Obwohl das Thema ernst ist, soll nicht gestänkert werden.
Für so ziemlich alles, was in Stuttgart schlecht läuft, kann das Stuttgart-Sign verantwortlich gemacht werden. Denn der Schriftzug, der auf dem Marktplatz aufgestellt werden soll, steht inzwischen sinnbildlich für die massiven finanziellen Kürzungen in den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung – während zugleich eine knappe halbe Million Euro für ein touristisches Fotomotiv bereitgestellt wird.