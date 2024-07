Kundgebung in Stuttgart geplant: Protest bei Mercedes gegen Verkauf eigener Autohäuser

1 Mercedes-Benz Niederlassung in Stuttgart. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Mercedes-Benz will seine konzerneigenen Autohäuser verkaufen. Dort arbeiten rund 8000 Menschen. Der Betriebsrat ist empört und ruft für Dienstag zu Aktionen auf – auch in Stuttgart.











Mercedes-Beschäftigte wollen am Dienstag ihrem Unmut über den geplanten Verkauf der unternehmenseigenen Autohäuser Luft machen. Ab 11.00 Uhr sind nach Angaben des Gesamtbetriebsrats und der Gewerkschaft IG Metall Kundgebungen an bundesweit sechs Standorten geplant. Diese finden neben dem Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim auch in Sindelfingen, Rastatt, Bremen, Düsseldorf und in Berlin statt. Die Aktion steht unter dem Motto „Wir halten zusammen - am 2. Juli und jeden Tag“.