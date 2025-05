Kundgebung in Bad Cannstatt: Neue Regenbogenflagge am Kulturzentrum Prisma gehisst

7 An der Kundgebung nahmen laut Polizei bis zu 150 Personen teil, der Veranstalter schätzt die Zahl auf bis zu 300. Foto: Sebastian Steegmüller

Nach der Zerstörung zweier Pride-Fahnen ist am Freitagabend vor dem Cannstatter Bahnhof gegen Hass und Gewalt demonstriert worden. Sorge bereitet die Zunahme queerfeindlicher Angriffe.











Zweimal ist das Kulturzentrum in Bad Cannstatt in den vergangenen Wochen Ziel mutmaßlich rechter Angriffe geworden. Sowohl am Samstag, 26. April, als auch in der Nacht auf Montag, 25. Mai, kletterten Unbekannte an der Fassade der ehemaligen Schwaben-Bräu-Passage hoch, stiegen auf den Balkon des Sunny High Clubs und rissen dort jeweils eine Regenbogenflagge herunter. Nicht, um anschließend mit dem Diebesgut die Flucht zu ergreifen, sondern um das Zeichen für Toleranz und Akzeptanz noch auf dem Bahnhofsvorplatz zu zerstören. Die erste Flagge wurde auf dem Gehweg in der Eisenbahnstraße vor mehreren Augenzeugen zerschnitten, die zweite angezündet. Der polizeiliche Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten eingeschaltet wird, hat die Ermittlungen übernommen.