8 Sängerinnen und Sänger auf dem Marienplatz, dirigiert von Patrick Bopp. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Unbeeindruckt vom schlechten Wetter versammelten sich am Sonntag zahlreiche Menschen auf dem Marienplatz, um unter der Regie des Sängers, Musikers und Chorleiters Patrick Bopp „aus voller Kehle“ für die Demokratie zu singen.











Link kopiert



Premiere in Stuttgart: Zum ersten Mal wurde hier nicht nur in Reden für die Demokratie getrommelt, sondern auch laut gesungen. „Aus voller Kehle für Demokratie und Menschenrechte in Europa“, lautete das Motto einer Kundgebung der überparteilichen Initiative „Stuttgart Hand in Hand“ am Sonntagmittag auf dem Marienplatz.