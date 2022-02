1 Ein Demonstrant bei Solidaritätskundgebung für die Ukraine am Samstag auf dem Wilhelmsplatz. Foto: jse

Jetzt setzen auch politische Parteien in Stuttgart ein Zeichen: An diesem Sonntag, 13 Uhr laden Gründe, CDU, SPD und FDP gemeinsam zu einer Solidaritätskundgebung auf den Schlossplatz ein. Mit dabei auch Oberbürgermeister Frank Nopper.















Stuttgart - Nach dem Vorbild der Jugendorgansiationen der politischen Parteien veranstalten Grüne, CDU, SPD und FDP in Stuttgart an diesem Sonntag, 13 Uhr, gemeinsam eine Solidaritätskundgebung auf dem Schlossplatz. Wie Stadtsprecher Sven Matis über Twitter mitteilte, wird auch Oberbürgermeister Frank Nopper an der Kundgebung teilnehmen „und Stellung für die Stadt Stuttgart beziehen“.Bereits am Donnerstag, dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, hatten Jusos Grüne Jugend, Junge Union, Julis und Junge Föderalisten, die Jugendorganisation der Europa Union, gemeinsam vor dem russischen Honorarkonsulat in Stuttgart-Feuerbach ein politisches Zeichen gegen den Krieg gesetzt und ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet.