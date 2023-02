Kunden in Discounter in Ensingen geschlagen

1 Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: Imago//K. Schmitt

Die Polizei ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der erst mit Waren geworfen hat und anschließend eine Frau schlug und mit dem Einkaufswagen rammte.















Link kopiert



Ein Unbekannter ist am Montagnachmittag im Netto-Markt in Ensingen ausgerastet und hat andere Kunden angegriffen. Stein des Anstoßes war vermutlich, dass das Kassensystem Probleme machte, was gegen 14.45 Uhr zu einer langen Warteschlange geführt hatte. Der Mann fing daraufhin an Waren durch den Laden zu werfen. Eine 49-Jährige sprach ihn auf sein Verhalten an, worauf er ihr gegen den Arm schlug und sie mit dem Einkaufswagen rammte.

Als sich ein weiterer 77-jähriger Kunde einschaltete und dazwischen ging, wurde auch er geschlagen. Kurz danach verließ der Unbekannte schließlich den Markt. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 70 42 / 94 10 zu melden.