Kummer wird reicher und tiefer: Nick Cave erinnert mit bewegenden Worten an seinen verstorbenen Sohn

1 Muss den Verlust von gleich zwei verstorbenen Söhnen verkraften: der australische Rockmusiker Nick Cave. Foto: imago/NL Beeld

Zehn Jahre nach dem tragischen Tod seines Sohnes Arthur spricht Nick Cave so offen wie nie zuvor über seine Trauer. In einem bewegenden Statement schildert der Musiker, wie sich der Schmerz bei ihm und seiner Frau Susie im Laufe der Jahre verändert hat.











Link kopiert



Bewegende Worte von Nick Cave (67). Zum zehnten Todestag seines Sohnes Arthur (2000-2015) wendet sich der Musiker auf seiner Webseite "The Red Hand Files" an seine Fans - und gewährt dabei Einblicke in einen Heilungsprozess, der bis heute andauert. "Der Schmerz bleibt, aber ich habe festgestellt, dass er sich mit der Zeit weiterentwickelt", schreibt der australische Rocksänger in seinem Beitrag.