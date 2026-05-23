Kulturzentrum in Kornwestheim: Nicht nur Theater ist ein echter Renner – im „K“ ist wieder viel geboten

„Das Thema Kultur ist uns sehr wichtig“, betont Kornwestheims OB Nico Lauxmann bei der Vorstellung des Jahresprogramms im „K“. Auch viele Besucher aus dem Umland dürfte das freuen.
Tatsächlich machen sich die Haushaltskürzungen der Stadt im neuen Spielplan des Kulturzentrums „K“ in Kornwestheim nur wenig bemerkbar. Statt 39 Veranstaltungen, die in der vergangenen Saison stattgefunden haben, werden es in der kommenden Spielsaison 33 sein. Der gesamte „Kulturkosmos“ – so das Motto der neuen Spielzeit – findet sich in allen bewährten Sparten Theater, Literatur, Konzerte und Shows, Kabarett und Comedy sowie Kindertheater wieder.