Kulturwasen in Stuttgart

4 Die Darsteller des Musicals Bibi & Tina begleiten das Event für Kinder auf der Bühne. Foto: Lichtgut/ Ferdinando Iannone

Das Youtube-Format „Deine Lego Zeit“ ist am Samstag auf den Kulturwasen geholt worden. Begleitet wurde das Event von der Hip-Hop-Band „Deine Freunde“ und den Darstellern des Musicals „Bibi & Tina“.

Stuttgart - Der kleine Nevian schwitzt schon etwas im Auto, hat es aber geschafft, mit nur sechs Legosteinen eine hübsche Ente zu bauen. Benni hat das Kunststück ebenfalls bewerkstelligt, und auch Sam hält sein Werk stolz in die Kamera.

420 Familien waren am Sonntag auf den ausverkauften Kulturwasen nach Bad Cannstatt gekommen, um beim Live-Event „Deine Lego-Zeit“ der Lego GmbH dabei zu sein. Als Moderator Johannes Zenglein Kinder und Eltern um 16 Uhr begrüßte, löste er ein frenetisches Hupkonzert aus. Sogar noch mehr Zuspruch gab es für das „Bibi & Tina“- Musical-Ensemble und für die beliebte Hamburger Hip-Hop-Band Deine Freunde.

Kreative Lego-Kunstwerke

Im Mittelpunkt des Events, das eigentlich ein Youtube-Format ist, standen aber die Kinder selbst und ihre kreativen Lego-Kunstwerke. Der kleine Len versuchte sich zum Beispiel an einem Armband, das er mit Legosteinen schmückte.

Die Aufgabe der Aktion erklärte Lego-Experte Kalli: „Mit den Steinen, die ihr aufs Armand baut, könnt ihr eure Gefühle ausdrücken.“ Kalli verriet außerdem Tipps und Tricks, wie man aus wenigen Steinen viel machen kann, und baute einige Beispiele vor, die die Kinder auf der riesigen Video-Leinwand neben der Bühne verfolgen konnten.

Interview mit der Lego-Außenreporterin

Lego-Außenreporterin Fitzi eilte währenddessen von Auto zu Auto und interviewte die Kinder. „Ich wollte etwas Buntes machen und habe an Pizza gedacht, als ich gebaut habe“, erklärte ein Junge seinen kreativen Schaffensprozess. Ihre Werke durften die Kinder nach der Veranstaltung mit nach Hause nehmen. Die 90-minütige Lego-Zeit auf dem Kulturwasen am Sonntag war der Auftakt von insgesamt drei Events in Deutschland, die im Autokinoformat stattfinden.