Kulturszene in Leonberg: Gibt es für Leonpalooza noch eine Chance?

Es ist gerade mal ein gutes Jahr her, da hatte Leonberg das Image als eine der Rockhochburgen in Württemberg. Jethro Tull, Nena, Bob Geldof, Chris de Burgh und andere Hochkaräter der internationale Musikszene hatten beim Festival Leonpalooza Station gemacht. Die Fans kamen aus weiten Teilen des Landes und lernten so nicht nur das Festivalgelände auf dem Bürgerplatz kennen, sondern auch andere Ecken. Viele Künstler wollten ebenfalls wissen, wo sie denn auftreten. Bob Geldof ließ sich die Altstadt zeigen und war äußerst angetan.