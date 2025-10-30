Kulturstaatsminister in Marbach: Wolfram Weimer und die ewigen Sterne am intellektuellen Firmament

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat in Marbach das Schiller-Nationalmuseum wiedereröffnet – und eine programmatische Rede gehalten.
Man könnte, was in der neuen Dauerausstellung des Schiller-Nationalmuseums in Marbach zu sehen ist, zu den Kronjuwelen der deutschen Geistesgeschichte zählen, würde dort nicht gerade der politische Weltbürger gegen jedes nationalistische oder aristokratische Gepränge in Stellung gebracht. Und doch glänzt und funkelt der Name Schiller genug, so dass es sich der deutsche Kulturstaatsminister nicht nehmen lässt, höchstselbst die Schau zu eröffnen. Auf der Frankfurter Buchmesse war kürzlich zu erleben, wie Wolfram Weimer die Literaturgrößen Rainer Maria Rilke und Thomas Mann als Gewährsleute des Widerstands gegen die künstlich intelligenten und antidemokratischen Herausforderungen unserer Tage rekrutiert hat. Nun also Schiller.