Kultursommer in Fellbach: So wurde eine Schauspielerin aus Fellbach zur Video-Botschafterin für Dänemark

Die Schauspielerin Lisa Riesner aus Fellbach spricht in einem Video für den Europäischen Kultursommer über ihre vier Jahre in dem skandinavischen Land.
Im Rahmen des an diesem Samstag startenden Europäischen Kultursommers über die drei nordischen Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden beschäftigt sich das Stadtmuseum Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit dem weltbekannten Design aus Dänemark. Doch grau ist bekanntlich alle Theorie – lebendiger wird eine solche Ausstellung durch die Praxis, beispielsweise in Form glaubwürdiger Schilderungen eines Menschen, der selbst schon in Dänemark lebt oder gelebt hat. Doch die Suche nach einem kompetenten Begleiter aus dem Großraum Stuttgart für ein solches Projekt gestaltete sich komplizierter als gedacht, wie die Museumsleiterin Ursula Teutrine berichtet.