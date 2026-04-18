Der Europäische Kultursommer in Fellbach beginnt am 9. Mai – und der Vorverkauf startet am nächsten Montag. So auch für Wencke Myhres „Wohnzimmerkonzert“ in der Schwabenlandhalle.

In der Stadt am Fuße des Kappelbergs geht es demnächst und für fast drei Monate um einen „Sommer der nordischen Königreiche“. Denn als Gastländer des 8. Europäischen Kultursommers in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) präsentieren sich von Samstag, 9. Mai, an die drei Gastländer Dänemark, Norwegen und Schweden – und gefeiert wird „mit allem, was das skandinavische Lebensgefühl ausmacht“, wie das Fellbacher Kulturamt verspricht.

Dazu gehören, so die Veranstalter, Gemütlichkeit, Wohlbefinden, klares Design und die Freude daran, Dinge zu gestalten. In Fellbach zieht „Hygge“ ein – mit einem reichen Angebot an Konzerten, Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen und Workshops.

Hjertelig velkommen in Fellbach

Wer sich näher mit dem reichhaltigen Angebot mit rund 50 Veranstaltungen befassen will, kann sich mittlerweile auch in die kürzlich veröffentlichte, 68 Seiten starke Programmbroschüre des Kultursommers vertiefen. Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull hat sich übrigens bereits schlau gemacht und begrüßt die Gäste im Programmheft passenderweise so: „Liebe Besucherinnen und Besucher – Hjertelig velkommen! Hjärtligt välkommen!“

Das Titelbild kommt übrigens ziemlich bunt daher und nimmt dabei die Stärke des skandinavischen Designs auf. Statt Fotos ziert das Cover eine Vielzahl an kleinen Grafiken: Fahnen und Flaggen, es gibt Assoziationen zu Blaubeeren oder den tiefen Wäldern, man erkennt Kronen und Legosteine, auch eine Sonne ist zu sehen, die nach Aussage von Kulturamtsleiterin Maja Heidenreich für die langen Sommertage im hohen Norden steht. Und auch die roten, abstehenden Zöpfe von Pippi Langstrumpf direkt in der Mitte sind eindeutig zu erkennen.

Und bei einigen der Highlights heißt es rechtzeitig zugreifen, denn der Vorverkauf beginnt am Montag, 20. April. Das gilt vor allem für den Stargast: die norwegische Schlagersängerin und Entertainerin Wencke Myhre – bekannt insbesondere durch ihre Hits „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ und „Er steht im Tor“. In einem exklusiven, intimen Wohnzimmerkonzert am Samstag, 11. Juli, zeigt sie neue musikalische Facetten; der Eintritt beträgt 35 Euro. Wencke Myhre war nach Heidenreichs Angaben schon einige Male in Fellbach, hat hier einen großen Freundeskreis und einen Fanclub und trug sich bereits im Jahr 2006 ins Goldene Buch der Stadt ein.

Beim großen Eröffnungsfest am 9. Mai stimmt die dänische Band Phønix mit Folkmusiktradition in moderner Interpretation in das Festival ein. Aus Sápmi, dem Land der Küstensamen im hohen Norden Norwegens, kommt Kari Heimen. Als dritte Formation tritt Fjarill auf – das sind die schwedische Sängerin und Pianistin Aino Löwenmark und die südafrikanische Violinistin Hanmari Spiegel.

Alle Programmpunkte aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen. Deshalb nur ein paar Hinweise auf weitere Highlights. So gibt es am 16. Mai einen skandinavischen Orgeltag. Der renommierte A-cappella-Chor Vocal Line kommt am 20. und 21. Mai in die Schwabenlandhalle. Am 5. und 6. Juni präsentieren sich diverse Bands in der Musikschule Fellbach beim deutsch-norwegischen Jazzgipfel.

Im Stadtmuseum wird am 10. Mai die Ausstellung „Dänisches Design“ eröffnet, am selben Tag kann man erstmals das Lego-Lese-Café in der Städtischen Galerie besuchen. Die Fête de la Musique am längsten Tag, am 21. Juni, kommt in einer nordischen Variante als „Midsommar“ daher. Und in den Tropfkörpern der einstigen Kläranlage im Weidachtal nördlich des Fellbacher Stadtteils Oeffingen lockt am 3. Juli die Silent Disco mit Kopfhörern, damit die Tiere im Wald nicht gestört werden.

Mit einem Konzert der Extraklasse werden die Gastländer Dänemark, Norwegen und Schweden und der Kultursommer 2026 dann am 25. Juli verabschiedet. Helene Blum und Harald Haugaard haben sich als zwei der bekanntesten Interpreten und Erneuerer der dänischen Musiktradition etabliert und erwecken mit ihrer Band das kulturelle Erbe ihres Landes auf höchstem künstlerischem Niveau zum Leben.

Vorträge, Lesungen, Lego-Café

Ansonsten sind noch zahlreiche Vorträge, Lesungen, Führungen, ein umfangreiches Kinderprogramm sowie eine Filmreihe im Orfeo-Kino in Schmiden in der Veranstaltungsbroschüre aufgelistet.

Das Programmheft ist kostenlos beim Kulturamt der Stadt Fellbach und im i-Punkt erhältlich und liegt in den Kultureinrichtungen der Stadt aus. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 20. April, beim i-Punkt Fellbach im Rathaus, Marktplatz 2, Kartentelefon 0711/580058.