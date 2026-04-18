Der Europäische Kultursommer in Fellbach beginnt am 9. Mai – und der Vorverkauf startet am nächsten Montag. So auch für Wencke Myhres „Wohnzimmerkonzert“ in der Schwabenlandhalle.
In der Stadt am Fuße des Kappelbergs geht es demnächst und für fast drei Monate um einen „Sommer der nordischen Königreiche“. Denn als Gastländer des 8. Europäischen Kultursommers in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) präsentieren sich von Samstag, 9. Mai, an die drei Gastländer Dänemark, Norwegen und Schweden – und gefeiert wird „mit allem, was das skandinavische Lebensgefühl ausmacht“, wie das Fellbacher Kulturamt verspricht.