Das Duo Malmzeit präsentiert seinen „Heavy Metal Service“ über skandinavische Bands im Rahmen des Kultursommers im Jazzkeller der Musikschule Fellbach.
Bassist und Sänger Jörg Scheller und Gitarrist Jochen Neuffer sind stets adrett gekleidet, spielen ausschließlich im Sitzen und trinken bei ihren Auftritten nicht Bier oder Schnaps, sondern ein Tässchen Tee. Als Heavy-Metal-Duo Malmzeit sind die beiden im Rahmen des Europäischen Kultursommers mit den drei nordischen Königreichen zu Gast in Fellbach. Vor ihrem Konzert samt einiger Plaudereien über skandinavischen Metal an diesem Freitag, 22. Mai, um 20 Uhr in der Musikschule Fellbach stellen sie sich den Fragen unserer Redaktion.