Kulturscheuer Mäulesmühle: Blaugelbe Geburtstagsgeschichten auf den Fildern

Im Aichwalder Teilort Schanbach (Kreis Esslingen) Straßenumbenennung aus Sicherheitsgründen

Ein Teil der Krummhardter Straße in Aichwald-Schanbach soll aus Sicherheitsgründen in Dr. Helene-Weber-Straße umbenannt werden. Damit würde in Aichwald erstmals eine Straße nach einer Frau benannt.