Kulturring Winterbach: Ein Premium-Flügel versetzt Pianisten in Extase

Allein der Name Fazioli genügt, um Pianisten in Ekstase zu versetzen. Bei Freunden klassischer Musik löst das Wort große Erwartungen aus und wird mit hochkarätigen Konzerten verbunden. Flügel der renommierten italienischen Marke finden sich in den besten Konzerthäusern der Welt, sie gehören zur Ausstattung im Palast der Künste in Budapest, im Teatro La Fenice in Venedig, im Beijing Grand Theatre, an den Universitäten in Wien, Graz und Salzburg – und in Winterbach im Bürgerhaus Kelter.

Seit ein paar Monaten steht das Prachtstück dort. In der Musikszene sich der Flügel mit dem klangvollen Namen bereits herumgesprochen. Beim Kulturring Winterbach, der jährlich mindestens drei Klavierkonzerte ausrichtet, fragen mittlerweile die Agenten renommierter Pianisten an, um Termine zu vereinbaren. Eines findet an diesem Sonntag, 10. Mai, mit Moritz Winkelmann statt.

Damit hatte Stefan Romer vom Kulturring nicht gerechnet, als sich die Frage stellte, den Yamaha-Flügel aus den 1980er Jahren zu ersetzen. Er war „abgespielt“, beschreibt der Musikfreund, der selbst Klavier spielt und an der Musikschule unterrichtet, den Zustand des Instruments. Das war im Herbst 2022. Schon damals waren die Geldmittel der Gemeinde knapp. Doch es kam zu einem Happy End, an dem viele beteiligt waren. Stefan Romer setzte sich mit Piano Fischer in Schorndorf in Verbindung und erfuhr, dass es dort einen gebrauchten Fazioli-Fügel gibt, der renoviert und verkauft werden sollte. Der Klavierspezialist aus der Daimlerstadt hat die Alleinvertretung der italienischen High-End- Marke für Deutschland inne. Musikfreund Romer bekam feuchte Augen ob der unerwarteten Chance und startete mit dem Kulturring eine Spendenaktion. 30 000 Euro kamen zusammen. Die gleiche Summe steuerte die Gemeinde Winterbach bei, noch einmal 10 000 Euro gab es am Ende für den „alten“ Yamaha, der jetzt im Saal des Martin-Luther-Gemeindehauses Schorndorf steht.

Neu würde der Fazioli-Flügel etwa 150 000 Euro kosten. Die komplette Restaurierung hat gedauert und wurde in Sacile vorgenommen. Dort, etwa 60 Kilometer nordöstlich von Venedig, steht die Fazioli-Piano-Fabrik. Die Firma hat 50 Mitarbeiter und fertigt etwa 50 Instrumente im Jahr. Von der Formung der Flügelwände bis zum klangvollen Endprodukt gehen 24 Monate ins Land. Fazioli lehnt jegliches industrielle Produktionsverfahren ab und verfolgt das Ziel, kompromisslose Qualität zu bieten. Der „Winterbacher“ Flügel bekam in Sacile einen neuen Resonanzboden und ein neues Spielwerk. Wo der Faziloli vorher stand ist laut Stefan Romer nicht bekannt. Doch der Fakt, dass die Kelter ein solches Instrument beherbergt, sprach sich bis Japan herum.

Zum Einweihungskonzert kam der bekannte deutsche Konzertpianist Peter Rösel nach Winterbach. Er feiert dieses Jahr seinen 80. Geburtstag, hat weltweit Konzerte gegeben. Für den Herbst hat sich Rainer Böhm angesagt, der Pianist gilt als eine Größe in der deutschen Jazz-Szene. Im März nächsten Jahres kommt Kotaro Fukuma ins Bürgerhaus. Der Agent des 42-jährigen Klavierstars aus Japan hatte für einen Auftritt angefragt, der Kulturring gerne zugesagt. Weitere Anfragen liegen laut Stefan Romer vor. Doch der Kulturring ist ein Verein, der von ehrenamtlichen Kräften getragen wird und weit mehr als Klavierkonzerte anbietet. Und das Bürgerhaus wird in Winterbach auch für andere Veranstaltungen genutzt.

Wer den Fazioli-Flügel hören will, hat am Wochenende eine Gelegenheit. Am Sonntag, 10. Mai, spielt Moritz Winkelmann im Bürgerhaus, um 19 Uhr gibt es Klaviersonaten von Beethoven. Winkelmann hat seit 2024 eine Professur für Klavier an der Musikhochschule in Stuttgart, davor war er in Mannheim. Damit es dem Flügel in Winterbach „gut geht“ und die klimatischen Verhältnisse in dem mit Fußbodenheizung ausgestatteten, historischen Fachwerkhaus stimmen, ist in den Flügel im Bereich des Resonanzbodens eine Klimaanlage eingebaut. Sie sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt und konstant zwischen 40 und 55 Prozent liegt.