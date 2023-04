1 Ein Besuch im Planetarium – eine der gut 80 Möglichkeiten für 16-Jährige ihr Kulturpass-Guthaben anzulegen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Jugendliche in Stuttgart, die seit dem 1. Januar 16 Jahre alt sind oder in den Wochen bis zum 30. Juni 16 werden, bekommen in diesen Tagen Post von der Stadt mit erfreulichem Inhalt. Verschickt wird ein sogenannter Kulturpass im Scheckkartenformat und einem Guthaben von 100 Euro. Dieses können die Heranwachsenden bis zum Ende des Jahres an rund 80 Orten in der Landeshauptstadt einlösen, die im engeren oder weiteren Sinne mit Kultur zu tun haben.

Die Liste der teilnehmenden Einrichtungen reicht vom Kunstmuseum über das Kino Atelier am Bollwerk und der New York City Dance School bis zum Jungen Ensemble Stuttgart und dem Planetarium. Wer zwischen dem 30. Juni und dem 31. Dezember 16 wird, bekommt den Kulturpass von Juli an zugeschickt. Klar ist: der gesamte Jahrgang 2007 kommt in den Genuss dieser Leistung. Eingelöst werden kann der Kulturpass immer nur vor Ort, also nicht online.

Der Stuttgarter Kulturpass wurde gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt

Mit dem Angebot soll zweierlei bewirkt werden. „Wir fördern damit die kulturelle Teilhabe und Bildung und wir ermutigen gleichzeitig die Akteure im Kulturbereich, ihr Angebot stärker noch auch für diese Altersgruppe zuzuschneiden“, sagt der Kulturbürgermeister Fabian Mayer (CDU). Die Idee zum Kulturpass stammt von der SPD-Gemeinderatsfraktion. Sie hatte den Vorschlag bei den vergangenen Haushaltsberatungen eingebracht und eine Mehrheit dafür gefunden.

Bei der Umsetzung und Ausführung hat die Stadt erhebliche Mühe aufgewendet und sich auf Augenhöhe zur Zielgruppe begeben. Federführend war das Netzwerk Kulturelle Bildung, das das Projekt im vergangenen Herbst gemeinsam mit Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren geplant hat. „Dabei flossen deren Sichtweisen, Ideen und Wünsche von Beginn an mit ein“, wie es bei der Stadt heißt. Ein wichtiges Kriterium: die jungen Kulturpass-Besitzer sollten unabhängig von Familie und Schule bestimmen können, welche Angebote sie wahrnehmen wollen.

Ganztagsgrundschulen können einen Gutschein für Erstklässler beantragen

Die Stadt lässt sich den Kulturpass in diesem Jahr 500 000 Euro kosten, plus Personal- und Verwaltungskosten. Bis zum Jahresende will man Erfahrungen auswerten, um dann zu entscheiden, ob auch der Jahrgang 2008 und folgende diese Förderung bekommen. Für Mayer bildet der Pass den „zweiten Baustein“ kultureller Bildung von Kindern und Jugendlichen in Stuttgart. Der Kulturbürgermeister erinnert an den Starter-Gutschein in Höhe von jeweils 300 Euro, den Träger von Ganztagsgrundschulen für ihre jeweiligen ersten Klassen bei der Stadt beantragen können – ein Angebot, das seit September 2021 besteht, jedoch offenbar noch nicht überall bekannt ist. Mayer spricht von einem „aufbauenden System“ aus Starter-Guthaben und Kulturpass. Nicht auszuschließen, dass noch weitere Bausteine hinzukommen werden. „Darüber wird die Nachfrage entscheiden“, sagt Mayer.

Der Kulturpass der Bundesregierung für 18-Jährige soll demnächst starten

Der Kulturpass in Stuttgart hat übrigens nichts zu tun mit dem gleichnamigen Kulturpass, den die Bundesregierung beschlossen hat und der Mitte Juni 2023 starten soll. Auf Initiative von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will man allen Jugendlichen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, ein Budget von 200 Euro zur Verfügung stellen, das sie auf einer digitalen Plattform zwei Jahre lang einlösen können. Dort können sich Kulturanbieter registrieren und beispielsweise Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen sowie Eintrittskarten für Museen anbieten. Das Geld kann aber auch für Bücher oder Schallplatten ausgegeben werden.

Weitere Infos sollen ab Mai unter w ww.bundesregierung.de veröffentlicht werden. Die Liste für Stuttgart findet sich unter https://www.stuttgart.de/kultur/kulturelle-bildung/kulturpass/wo-du-den-kulturpass-einloesen-kannst.php