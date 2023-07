1 Große Vergangenheit, düstere Realität: die Uni von Czernowitz. Foto: imago/ Volker Preuß/r

Czernowitz war einst eine Stadt der vier Sprachen und Literaturen. Eine Erinnerung daran, wie das Zusammenleben der Kulturen Europa bereichert. Und was vom Krieg bedroht ist.









Stuttgart - Auch in Czernowitz ist der Krieg angekommen. Geflüchtete schlafen in den Kirchen auf dem Boden, Lebensmittel und Sprit werden knapp. Derweil denken in den russischen Staatsmedien angebliche Experten darüber nach, wie man die Ukraine nach einem Sieg Putins verhackstücken könnte. Czernowitz zum Beispiel lasse sich doch irgendwie Rumänien zuschlagen. So irrwitzig diese Überlegungen sind, so sehr zeigen sie, wie wenig Moskauer Politstrategen verstanden haben, was im letzten Jahrzehnt in der Ukraine entstanden ist: ein postmoderner Multikulturalismus, der in geschichtlicher Erfahrung wurzelt.