Kulturleben in Mühlhausen: Überraschende Wendung der Stadt: Turnhalle in Mühlhausen bleibt erhalten
Die Turn- und Versammlungshalle in Mühlhausen bleibt bestehen. Das hat OB Frank Nopper erklärt. Foto: Iris Frey

Sie ist wichtig für das Sport- und Kulturleben, die Turn- und Versammlungshalle in Stuttgart-Mühlhausen. Dass sie nun nicht wie geplant abgerissen werden soll, freut viele Mühlhäuser.

Der Mehrzweckbau aus den 1960er Jahren stammenden Gebäudekomplexes mit Hausmeisterwohnung, Kindergarten und Turn- und Versammlungshalle ist der Mittelpunkt des Kultur- und Sportlebens in Mühlhausen. Das hat auch Oberbürgermeister Nopper bei seinem Besuch kürzlich erlebt, als verschiedene Vereinsvertreter sich nochmals für den Erhalt der Halle und des Ensembles stark gemacht haben, wie etwa die Vorsitzende des Bürgervereins Mühlhausen, Carolina Seggelmann und ihr Vorgänger, Heinz Morhard. „Ich freue mich sehr, dass die Turn- und Versammlungshalle in Mühlhausen erhalten bleibt und unser Anliegen als Bürgerverein ernst genommen wurde. Das zeigt mir, dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Mein besonderer Dank gilt den anderen Vereinen und dem Bezirksbeirat für die gute Zusammenarbeit“, so Seggelmann. Im Bürgerhaushalt war der Wunsch unter den Top 100 im Stadtbezirk. Auch der Bezirksbeirat hatte ihn auf Platz eins gesetzt.

 

Vereine hoffen auf baldige Sanierung und Aufwertung

In der Folge wünschen sich die Vereine nun, dass die nötigen Sanierungsmaßnahmen für die Halle nicht zu lange aufgeschoben werden und sie aufgewertet wird. Die Vereinsvertreter hoffen, dass unter anderem die Deckenbeleuchtung erneuert und das Dach repariert wird. Michael Alferi vom TSV Mühlhausen erklärt: „Die Entscheidung die Turn- und Versammlungshalle in Mühlhausen jetzt zu restaurieren und zu erhalten ist aus unserer Sicht notwendiger denn je und existenziell. Knapp die Hälfte unserer Mitglieder gehen in dieser Halle Ihrem sportlichen Vergnügen nach, eine andere Entscheidung hätte fatale Folgen gehabt und zwar nicht nur für den TSV Mühlhausen.“ Um aber weitere Kapazitäten berücksichtigen zu können, so Alferi, sei eine vorgesehene und vor allen Dingen größere Sporthalle im Neubaugebiet Schafhaus „zusätzlich“ und dringend notwendig. „Es wäre wünschenswert wenn hier der Bezirksbeirat mit den Vereinen, Schulen und weiteren Organisationen hier Ihren Einfluss nehmen würden“, so Alferi.

OB Nopper: „Diese Halle bleibt erhalten“

Auch Baubürgermeister Peter Pätzold erklärte, dass sich das Thema einer Verlagerung der Turnhalle erledigt habe. „Diese Pläne sind ad acta gelegt. Diese Halle bleibt erhalten“, so Nopper. Es werde nun überlegt, wie die Turnhalte erhalten werde und die Mitte Mühlhausens gestützt werden könne. Zuvor hatte die Stadtverwaltung lange Zeit überlegt, im Zuge eines Baus einer neuen Turnhalle im geplanten Baugebiet Schafhaus die alte Halle abzureißen. Für das Baugebiet Schafhaus gibt es noch keinen Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan. Auch der vom Bund verabschiedete Bauturbo könne hier nicht angewendet werden, so Baubürgermeister Peter Pätzold. Ein Satzungsbeschluss sei 2030 geplant.

 