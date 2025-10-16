1 Die Turn- und Versammlungshalle in Mühlhausen bleibt bestehen. Das hat OB Frank Nopper erklärt. Foto: Iris Frey

Sie ist wichtig für das Sport- und Kulturleben, die Turn- und Versammlungshalle in Stuttgart-Mühlhausen. Dass sie nun nicht wie geplant abgerissen werden soll, freut viele Mühlhäuser.











Link kopiert



Der Mehrzweckbau aus den 1960er Jahren stammenden Gebäudekomplexes mit Hausmeisterwohnung, Kindergarten und Turn- und Versammlungshalle ist der Mittelpunkt des Kultur- und Sportlebens in Mühlhausen. Das hat auch Oberbürgermeister Nopper bei seinem Besuch kürzlich erlebt, als verschiedene Vereinsvertreter sich nochmals für den Erhalt der Halle und des Ensembles stark gemacht haben, wie etwa die Vorsitzende des Bürgervereins Mühlhausen, Carolina Seggelmann und ihr Vorgänger, Heinz Morhard. „Ich freue mich sehr, dass die Turn- und Versammlungshalle in Mühlhausen erhalten bleibt und unser Anliegen als Bürgerverein ernst genommen wurde. Das zeigt mir, dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Mein besonderer Dank gilt den anderen Vereinen und dem Bezirksbeirat für die gute Zusammenarbeit“, so Seggelmann. Im Bürgerhaushalt war der Wunsch unter den Top 100 im Stadtbezirk. Auch der Bezirksbeirat hatte ihn auf Platz eins gesetzt.