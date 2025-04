Kulturleben in Leinfelden-Echterdingen: Der Kulturförderkreis hängt am seidenen Faden

1 Rudi Knupfer (rechts) wird im Vereinsregister als Vorsitzender geführt, obwohl er längst ausgetreten ist, Otto Baumann (links) ist Kassierer. Foto: /Caroline Holowiecki

Hopp oder top? Wenn der Kulturförderkreis Leinfelden keinen neuen Vorstand findet, droht die Auflösung. Schon geraume Zeit besteht der Verein nur noch auf dem Papier.











So viele Anekdoten. Rudi Knupfer weiß beispielsweise noch, wie der Andrang beim Kaffeetreff derart groß war, dass er noch während der Veranstaltung weitere Kuchen backen musste. Otto Baumann wiederum erinnert sich breit lächelnd ans Brustripple-Essen oder den Bürgertreff, da sei das Leinfelder Haus mit Hunderten Besuchern stets bestens besucht gewesen. Ja, an die diversen Veranstaltungen des Kulturförderkreises Leinfelden denken die beiden Männer gern zurück, an die Ausflüge und Ausstellungen, an Vorträge und vieles mehr. Seit Anfang der 90er Jahre besteht der Verein, wie das Duo berichtet. Er sei gegründet worden, um – das sagt schon der Name – die Kultur zu unterstützen und so den Ort zu beleben. „Um das Leinfelder Haus mit Leben zu befüllen“, sagt Rudi Knupfer. Auf gut und gerne 100 Mitglieder sei man zu Hochzeiten gekommen. „Das Gesellschaftliche war ganz wichtig“, sagt Otto Baumann, der Kassierer im Club.