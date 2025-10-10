Kulturkampf?: „Lächerlicher“ Antrag - AfD will Förderung für linkes Demokratiezentrum streichen

Laut der AfD in Ludwigsburg ist das Demoz nicht neutral und kein Angebot für die gesamte Bürgerschaft. Die Kritik folgt prompt: Das sei ein offensichtlicher Angriff auf Andersdenkende.
Es ist ein Antrag mit politischer Sprengkraft: Die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) im Ludwigsburger Gemeinderat fordert, die seit 33 Jahren bestehende städtische Förderung des Demokratiezentrums „Demoz“ zu streichen. Zur Begründung heißt es, das Zentrum sei nicht neutral und biete keinen Mehrwert für die gesamte Stadtbevölkerung.