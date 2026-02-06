Noch nie war eine Halftime Show so politisch aufgeladen wie dieses Jahr. Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl erzürnt die MAGA-Bewegung, Trump boykottiert das Event und der Puertoricaner selbst will nur eines: eine riesige Party.
Am kommenden Sonntag wird in New Orleans das Finale der National Football League (NFL) ausgespielt. Eigentlich. Denn wer sich die Debatten der vergangenen Wochen anschaut, könnte meinen, beim Super Bowl gehe es längst nicht mehr um Sport, sondern um die Seele Amerikas. Im Zentrum steht ein 31-Jähriger aus Puerto Rico, der sich die Fingernägel lackiert, fast ausschließlich auf Spanisch singt und sich damit zum Feindbild der amerikanischen Rechten gemacht hat.