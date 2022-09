1 Samantha Fish musste ihr Konzert mehrmals verschieben – im April kommt sie aber nach Winterbach. Foto: /Edyta Krzesak

Die vergangenen beiden Jahre waren schwer für die Kultur- und Eventbranche. Das hat auch die Kulturinitiative Rock Winterbach zu spüren bekommen. Doch der Rock ’n’ Roll muss weitergehen, und die „Kulti“ hat jede Menge Konzerte für Herbst, Winter und sogar den kommenden Sommer bekannt gegeben. Manche der Gigs sind Nachholtermine für Konzerte, die eigentlich schon vor beträchtlicher Zeit hätten stattfinden sollen.

So spielen am Freitag, 23. September, die Black Sorrows in der Strandbar 51. Die Australier sind mit ihrem Mix aus Blues, Rock, R&B alter Schule, mit Einflüssen von Jazz, Country und Brill Building Popmusik beständig auf Welttournee.

Blues- und Classic-Rocker kommen nach Winterbach

Der erst 23 Jahre alte Christone „Kingfish“ kommt am Samstag, 8. Oktober, in die Lehenbachhalle. Als sein Debütalbum 2019 erschien, gelangte es sofort auf Platz 1 der Billboard-Blues-Charts. Für sein neuestes Album „662“ erhielt er einen Grammy-Award. „Dieser sympathische Vollblutmusiker wird die kalten Winterabende zum Glühen bringen“, verspricht die Kulturinitiative.

Der Verein, der auch das Winterbacher Zeltspektakel veranstaltet, hat sich vor allem dem Classic- und dem Bluesrock verschrieben – und Freunde der klassischen Rockmusik können sich am Samstag, 22. Oktober, auf Manfred Mann’s Earth Band und Ten Years After freuen, die in der Salierhalle auftreten. Die eigenen Songs und Coverversionen der Earth Band – etwa „Blinded by the Light“ oder „I Came for You“ gehören zum Pflichtrepertoire vieler Radiosender. Begleitet werden sie von Ten Years After – auch diese gehören mit 55 Jahren Bandgeschichte zu den Klassikern und sind schon auf dem legendären Woodstock-Festival aufgetreten.

Apropos Woodstock – am Samstag, 26. November, erwartet Besucher in der Salierhalle ein „Taste of Woodstock“. Auf der Bühne stehen der Woodstock-Veteran Miller Anderson, der Bluesgitarrist und Hendrix-Interpret Henrik Freischlader, Wendrsonn, Bölter aus Ulm, die Violinen-Bluesband Violin-Experience und das Akustik-Trio Tiny Wings. Zu Ehren von Jimi Hendrix 80. Geburtstag spielt zudem ein Jimi Hendrix-Special mit Henrik Freischlader, Calo Rapallo, Vitek Spacek und Paul Harriman. Am Montag, 26. Dezember, laden der „Remstal-Hendrix“ Calo Rapallo und seine Freunde zudem zum Weihnachtsblues-Konzert.

Im kommenden Jahr geht es dann rockig weiter: Samantha Fish aus Kansas City erinnert optisch an Marilyn Monroe, klingt aber nach rotzig-frivolem Bluesrock und spielt am 1. April in der Lehenbachhalle. Das Konzert der 33-Jährigen in Winterbach ist bereits seit langer Zeit geplant und wurde mehrmals verschoben.

Teils waren die Konzerte schon seit Jahren geplant

Ebenfalls ein seit langem geplantes Nachholkonzert steigt dann am 27. Mai 2023: Der E-Gitarren-Virtuose Joe Satriani hätte bereits 2020 im Remstal auftreten sollen. Er gehört zu den erfolgreichsten Rockgitarristen der Welt, seine Instrumentalalben wurden vielfach ausgezeichnet. Er teilte sich die Bühne bereits mit Steve Vai, Michael Schenker, Steve Lukather, Yngwie Malmsteen, Robert Fripp, John Petrucci, Paul Gilbert und Steve Morse.

Alan Parsons Live Project hätte eigentlich das diesjährige Winterbacher Zeltspektakel eröffnen sollen – eine Rücken-OP machte dem Musiker und den Fans jedoch einen Strich durch die Rechnung. Das Nachholkonzert findet nun am Freitag, 21. Juli 2023 statt – und zwar mangels Zelt nicht in Winterbach, sondern auf der Spardawelt-Freilichtbühne in Stuttgart auf dem Killesberg. (Nachholkonzert vom Zeltspektakel 2022). Die Tickets vom Zeltspektakel gelten weiterhin.

Karten und weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Kulturinitiative Rock Winterbach unter www.kulturinitiative-rock.de.