Kulturinitiative Rock: Diese Konzert-Termine in Winterbach sollten Rock- und Popfans sich merken

Die Kulturinitiative Rock holt im Jahr 2026 einige Highlights nach Winterbach – auch abseits des Zeltspektakels. Wir verraten, welche Termine Rock- und Popfans sich freihalten sollten.
Was vor mehr als drei Jahrzehnten als Kneipenidee begann, ist heute eine feste Größe in der süddeutschen Musiklandschaft: die Kulturinitiative Rock Winterbach. Der Verein lebt vom Einsatz seiner ehrenamtlichen Mitglieder, die es immer wieder schaffen, international bekannte Künstler ins Remstal zu holen. Auch das Jahr 2026 verspricht einige musikalische Highlights – angeführt vom Zeltspektakel im Sommer und flankiert von einer Reihe hochkarätiger Einzelkonzerte.