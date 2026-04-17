Kulturinitiative Rock: Diese Konzert-Termine in Winterbach sollten Rock- und Popfans sich merken

Die Kulturinitiative Rock holt im Jahr 2026 einige Highlights nach Winterbach – auch abseits des Zeltspektakels. Wir verraten, welche Termine Rock- und Popfans sich freihalten sollten.

Was vor mehr als drei Jahrzehnten als Kneipenidee begann, ist heute eine feste Größe in der süddeutschen Musiklandschaft: die Kulturinitiative Rock Winterbach. Der Verein lebt vom Einsatz seiner ehrenamtlichen Mitglieder, die es immer wieder schaffen, international bekannte Künstler ins Remstal zu holen. Auch das Jahr 2026 verspricht einige musikalische Highlights – angeführt vom Zeltspektakel im Sommer und flankiert von einer Reihe hochkarätiger Einzelkonzerte.

Bereits das Frühjahr stimmt auf ein vielseitiges Musikjahr ein. Den Auftakt macht am 18. April Mick Rogers, bekannt als Sänger und Gitarrist von Manfred Mann’s Earth Band. Seine „Rogerama“-Tour bietet einen Einblick in das Schaffen des Musikers, dessen Weg von Rock-’n’-Roll-Größen wie Eddie Cochran bis zu virtuosen Gitarristen wie Eric Clapton geprägt wurde und der seit 1985 wieder festes Mitglied der Earth Band ist.

Weiter geht es am 2. Mai mit Robert Jon & The Wreck. Die südkalifornischen Rocker, die Southern Rock mit mitreißenden Gitarrensoli und ausdrucksstarkem Gesang neu interpretieren, gastieren mit ihrer „Heartbreaks & Last Goodbyes“-Tour in der Lehenbachhalle. Als Unterstützung sind Midge’s Pocket dabei, die mit Liebe zur Americana-Musik und bewährten Zutaten des 70er-Jahre-Rock ’n’ Roll überzeugen.

Das Zeltspektakel bringt 2026 Legenden und Pioniere ins Remstal

Dick Brave tritt am 27. Juli in Winterbach auf. Foto: Marcel-Brell

Vom 24. Juli bis 1. August 2026 schlägt die Kulti wieder das große Acht-Mast-Zelt in Winterbach auf: Es ist Zeit für das alle zwei Jahre stattfindende Zeltspektakel. Fury In The Slaughterhouse läuten das Festival am 24. Juli mit ihrer energiegeladenen „Fury Live Twenty-Six“-Tour ein. Am 25. Juli steigt die Magic Blues Night, die mit drei vielversprechenden Namen aufwartet: Die stimmgewaltige US-Amerikanerin Beth Hart, Blues Rock-Ikone Walter Trout und die aufstrebenden The Cinelli Brothers, die Chicago- und Texas-Blues modern interpretieren.

Am 26. Juli folgt ein Spektakel für Liebhaber des Symphonic Metals, wenn Tobias Sammet’s Avantasia die Bühne betritt und seine episch-melodiös vertonten Metal-Märchen zum Besten gibt. Dick Brave – das Rockabilly-Alter Ego von Kuschelsänger Sasha – verspricht am 27. Juli mit seiner „Back For More“ Show ein Comeback. Eine der markantesten Stimmen der Popgeschichte, Seal, feiert am 28. Juli 30 Jahre seiner Alben Seal I + II und bringt Hymnen wie „Killer“ und „Kiss From A Rose“ mit.

Keltischen Punk-Rock zelebrieren die Dropkick Murphys am 29. Juli, gefolgt von einer besonderen bayerischen Mischung am 30. Juli mit Schmidbauer, Kälberer, Ringlstetter. Die Classic Rock Night am 31. Juli versammelt gleich drei legendäre Bands: Uriah Heep, Mother’s Finest und Wishbone Ash bringen eine Zeitreise durch die Rockgeschichte ins Zelt. Den Abschluss des Festivals bilden am 1. August Max Herre und Joy Denalane, die als eines der wichtigsten deutschen Musikerpaare des Soul und Hip-Hop gelten.

Das erwartet Musikfans im Herbst 2026 und im Frühjahr 2027

Die dänischen Roots-Rocker Thorbjörn Risager & The Black Tornado geben am 28. November ein Konzert in Winterbach. Foto: Christoffer Askman Photography

Auch nach dem Zeltspektakel bleibt der Veranstaltungskalender der Kulti gut gefüllt. Am 7. November 2026 ist die preisgekrönte Carolyn Wonderland zu Gast. Die texanische Blues- und Soul-Gitarristin, bekannt für ihr dynamisches Spiel und ihre beeindruckende Stimme, wird von der Schorndorfer Band Rio Grande Mud unterstützt, die authentischen „Mudstyle Bluesrock“ von der Rems verspricht.

Am 28. November 2026 besuchen Thorbjörn Risager & The Black Tornado Winterbach. Die dänischen Roots-Rocker vereinen seit über zwei Jahrzehnten Soul, Chicago Blues, Boogie und Rock’n’Roll. Der Blick in das Jahr 2027 offenbart weitere Höhepunkte: Am 6. Februar 2027 bringen Bad Company Legacy mit den Originalmitgliedern Robert Hart und Dave Colwell die Hits der legendären Rockband auf die Bühne. Und am 6. März 2027 kommt Midge Ure, der Ultravox-Sänger und Mitinitiator des berühmten „Band Aid“-Songs, mit seiner Band Electronica, um Hits seiner Karriere zu präsentieren.

Infos zu Einlasszeiten und Ticketpreisen gibt es im Internet unter www.kulturinitiative-rock.de