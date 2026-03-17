Abtauchen in fantastische Welten – dazu lädt das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen bei der neuen Ausgabe von „Kino & Quatschen“ am 19. März ein.
Ein Kinoabend für alle, die Filme lieben: Am Donnerstag, 19. März, zeigt das Kulturhaus Schwanen Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) bei „Kino & Quatschen“ das Kurzfilmprogramm der Deutschen Kinemathek „Mythen und Legenden“. Auf dem Spielplan stehen dieses Mal vier animierte Filme aus der ehemaligen DDR, die Märchen, Mythologie und Widerstandsgeschichten in dichte Bilder übersetzen.