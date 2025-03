Kulturgut in Leinfelden-Echterdingen: Was passiert mit dem Spielkartenmuseum?

Femizid in Parksiedlung Ostfildern? Anwohner der Parksiedlung unter Schock – LKA untersucht Polizeischüsse

Ein 36-Jähriger soll am Sonntagabend seine Ex-Freundin in Ostfildern (Kreis Esslingen) umgebracht haben. Der Mann starb später selbst nach einer Verfolgungsjagd. Die Polizei machte am Montag keine Angaben, wie die 39-Jährige ums Leben kam.