Kulturforum Weil der Stadt: Eine große Feier zum 30. Geburtstag

1 Der Künstler Johannes Pfeiffer bei der Installation seines „Leuchtrads“ im Seilerturm. Auch dort macht am Sonntag ein Rundgang der Jubiläumsfeier halt. Foto: Hans Kienzle

Vor 30 Jahren ist das Kulturforum in Weil der Stadt gegründet worden. Eine Stiftung des Ehepaar Pees hat es möglich gemacht. Am Sonntag gibt es eine Jubiläumsfeier.











Die Feierlichkeiten haben sich schon vor Wochen angekündigt. Seit Pfingsten trifft man an der Südfassade der Stadtkirche St. Peter und Paul auf eine Installation des Künstlers Johannes Pfeiffer. Dieses Kunstwerk hat Pfeiffer zum 30-jährigen Bestehen des Weil der Städter Kunstforums, das jetzt am Sonntag, 14. Juli, begangen wird, geschaffen. Und nicht nur dieses. Im Seilerturm findet sich ein Leuchtrad von ihm und in der Wendelinskapelle ist derzeit eine Ausstellung mit Zeichnungen und Objekten Pfeiffers zu sehen.