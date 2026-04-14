Oft entscheiden in Deutschland Jurys über die Vergabe von Fördergeldern und Preisen in der Kultur. Einige Juroren der Stiftung Kunstfonds melden sich mit Kritik am Kulturstaatsminister zu Wort.
Berlin - Aus der Kulturszene gibt es erneut Protest gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. "Wir, aktuelle und ehemalige Jurymitglieder der Stiftung Kunstfonds, möchten unser Entsetzen über die politische Einmischung des Beauftragten für Kultur und Medien zum Ausdruck bringen", heißt es in einer Erklärung von mehr als 30 Unterzeichnern.