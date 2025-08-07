Kulturförderung in Stuttgart: Kultur in der Krise: Wie viel Kunst braucht die Stadt?

„Sparen wir uns kaputt?“ Mit dieser Frage hat die Kulturregion Stuttgart e.V. am Dienstagabend zur Podiumsdiskussion ins Mensa Central-Restaurant der Uni Stuttgart geladen. Das Interesse ist groß, etwa 140 Gäste sind gekommen. Ursprünglich hatte man mit der Hälfte gerechnet, sagt Magdalena Pirzer, Abteilungsleiterin der Kulturförderung im Stuttgarter Kulturamt und Moderatorin des Abends.

Die finanzielle Situation der Kommunen ist angespannt, teils dramatisch, fasst Pirza die Prämisse des gegenwärtigen Kultur-Spartrends zusammen. Ob der Titel des Abends dennoch falsch gewählt sei, will sie von Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wissen. Denn eigentlich sei die Haushaltslage in Baden-Württemberg stabil.

Keine nachhaltigen Schäden bei der Kultur in Stuttgart

Von einem Kaputtsparen will Arne Braun nicht sprechen. Die Kultur habe hier „eine große Kraft“. Man wäre dumm, diese Qualität aufs Spiel zu setzen. Der Druck sei aber groß, die Gemeinderäte befürchteten, ihre Haushalte könnten nicht mehr genehmigt werden. Die Kultur sei da oft ‚nice to have‘, also nett, aber nicht notwendig. Kürzungen dürften aber nie bestehende Strukturen angreifen, weil so nachhaltige Schäden entstünden. Ein Beispiel dafür liefert etwa die Schließung des renommierten Berliner Schillertheaters im Jahr 1993, das seither als Gastspiel- und Interimsbühne für andere Ensembles genutzt wird. Man führe „viele Gespräche“, um solche Schäden abzuwenden, sagt Braun.

Kulturstaatssekretär Arne Braun: Kultur wird nicht kaputt gespart. Foto: MWK

Im Gegensatz zu Arne Braun stimmt Matthias Knecht, Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg (parteilos), der Leitfrage des Abends zu. In Ludwigsburg hatte es schon Proteste der Kulturschaffenden gegeben, weil die Stadt mehrere Tariferhöhungen nicht mitgegangen war. „Wir sparen uns kaputt, um das jährliche Minus in der Staatskasse aufzufangen“, erklärt Knecht. Deshalb stelle man die Kulturfinanzierung in der Stadt neu auf und „priorisiere einzelne Kulturinstitutionen gegenüber anderen“, nach festen Kriterien, die etwa die „generelle Relevanz“ oder die „Nachhaltigkeit der Institution“ in den Blick nehmen. Die Hochkultur dürfe nicht wie bisher allein im Fokus stehen.

Die Zwänge privater Kulturförderung in Stuttgart

Isabel Schwab von der Leibinger Stiftung beschreibt die Sachzwänge, denen private Kulturförderer unterliegen. „Stiftungen haben konkrete Vorgaben zur Förderung“, sie ermöglichten aber Anschubfinanzierungen und suchten anschließend nach Partnern bei der öffentlichen Hand. Jule Fiedler vom Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V. berichtet, wie sich insgesamt 185 Stiftungen in Stuttgart bemühten, gemeinsam Projekte zu fördern, „wenn eine nicht kann, springt eine andere ein“. Rodger Masou vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft beschreibt die Lage aus Sicht der Unternehmen, die wie die Politik in Krisenzeiten finanziell unter Druck gerieten. „Es gibt Firmen, die seit drei Jahren keinen Gewinn mehr erwirtschaften, dann wird es schwierig mit der Kulturförderung.“ Dennoch wurde nach Ansicht des studierten Musikers die Kultur in den vergangenen Jahren „herunterpriorisiert“.

Birte Werner vom Kompetenzzentrum Kulturelle Bildung in Baden-Württemberg setzt auf das Teilen bestehender Ressourcen, so könnten etwa Theater anderen Ensembles ihre Spielstätte zur Verfügung stellen, anstatt selbst eine zusätzliche Sparte zu gründen. Im Gespräch geht es auch um Effizienz, um zusätzliche Schließtage von Museen oder abgespeckte Theaterspielpläne. Das will Arne Braun den Häusern jedoch nicht vorschreiben. Es liege in der Verantwortung der Kulturschaffenden, selbst zu entscheiden, wie bereit gestellte Mittel verwendet würden.

Kultur ein wichtiger Standortfaktor in Stuttgart

Braun betrachtet die in der Region ansässige Kreativwirtschaft als wichtigen Standortfaktor, auch wenn sie nicht die Probleme der Automobilindustrie kompensieren könne. Insgesamt betont die Runde die Bedeutung der Kultur als „Kitt der Demokratie“, der unter den Bedingungen der Krise brüchig werden könnte. „Aber wie geht Solidarität und Kooperation, wo liegt unsere Verantwortung, wenn auch an anderer Stelle gespart werden muss?“, fragt Magdalena Pirza zum Ende der Diskussion. Einfache Antworten, zeigt der Abend, gibt es darauf nicht.