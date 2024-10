Kulturangebot in Obertürkheim: Die Pop-up-Bibliothek wird bald eröffnet

1 Die neue Stadtteilbibliothek in der Augsburger Straße 664 öffnet am 8. November. Foto:

Ein in Obertürkheim lang gehegter Wunsch wird bald Wirklichkeit: Am 8. November öffnet die Stadtteilbibliothek in der Ortsmitte.











Link kopiert



Bald gibt es wieder eine Bibliothek in Obertürkheim: Das Ladengeschäft, in dem zuletzt der Caritasverband mit dem Projekt „Carla“ beheimatet war, hat sich in den vergangenen Wochen verwandelt, am 8. November zieht die Stadtteilbibliothek hier ein. In der Augsburger Straße 664 stehen jetzt Bücherregale, eine Theke und der graue Lese-Esel „Lesel“. Auch die Fassade wurde bunt gestaltet. Zur offiziellen Eröffnung am 8. November um 14 Uhr kommen Bezirksvorsteher Kevin Latzel, Kulturamtsleiter Marc Gegenfurtner und Katinka Emminger, die Direktorin der Stadtbibliothek Stuttgart. Sie alle werden die neue Einrichtung mit einem kleinen Programm und Empfang einweihen.